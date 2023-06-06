مباريات الأبيض الأولمبي في «غرب آسيا» على ملعب المدينة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري عن الملاعب المستضيفة للمباريات، إذ تقرر أن يستقبل ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد مباريات المجموعة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا مع منتخبي العراق والأردن.

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب الأردني في 14 يونيو الجاري، فيما يواجه منتخب العراق في 16 يونيو.

وبحسب نظام البطولة يُقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الإسباني دينس سيلفا على استكمال البرنامج التدريبي للأبيض في المعسكر الخارجي المقام حالياً في القاهرة من خلال إقامة حصص تدريبية خلال الفترة المسائية في ملعب نادي بيراميدز تسبقها وحدات تدريبية في صالة «الجيم» التابعة لمقر إقامة البعثة في القاهرة.