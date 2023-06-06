عجمان يتراجع عن معسكر صربيا بعد رحيل غوران

تتجه النية لدى إدارة نادي عجمان إلى استبدال معسكر الفريق الأول لكرة القدم، الذي كان مقرراً خلال يوليو المقبل، في صربيا إلى دولة أوروبية أخرى، في تطور أعقب رحيل المدرب الصربي غوران عن تدريب «البرتقالي».

وكان عجمان قد أعلن في وقت سابق أنه سيستعد للموسم الجديد من خلال معسكر يقام في صربيا بناءً على رغبة غوران، إذ تم الاتفاق في وقت مبكر على أن يخوض الفريق خمس مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، لكن تلك الترتيبات قد تم إلغاؤها بعد مغادرة غوران إلى قلعة «البرتقالي».

وكان غوران قدم استقالته من منصبه في وقت سابق من الشهر الماضي، بعدما تلقى عرضاً من نادي النصر، على الرغم من أن عقده كان يمتد لموسم آخر. وقال إداري نادي عجمان محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن هناك اجتماعاً سيُعقد في الساعات القليلة المقبلة لإدارة النادي مع المدرب البرازيلي الجديد كايو زاناردي، للاتفاق على الملامح الجديدة الخاصة بالتحضير للموسم الجديد، سواء من حيث بدء فترة الإعداد التي على الأرجح ستكون في الأول من يوليو، ومكان المعسكر الخارجي الجديد بعد إلغاء فكرة إقامة المعسكر الخارجي، على ضوء التطورات التي حدثت على الجهاز الفني». وأضاف محمد حسين أن «الاجتماع سيتطرق لاحتياجات الفريق للموسم الجديد من لاعبين جدد لتدعيم بعض المراكز، على ضوء مشاهدة كايو مجموعة من المباريات الخاصة في عجمان ببطولة الدوري، والتقرير الفني الذي تلقاه عن الفريق»، مشيراً إلى أن «تعاقدات عجمان على الأغلب لن تزيد على أربعة إلى ستة لاعبين، ما بين مواطنين ومُقيمين، خصوصاً أن ما يزيد على 80% من تشكيلة الفريق ستظل باقية مع النادي في الموسم المقبل». وكشف محمد حسين أن «إدارة عجمان نجحت في تمديد عقد لاعب خط الوسط ناصر عبدالهادي لموسمين، بعدما كان اللاعب قد تمت إعارته لعجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي اتحاد كلباء، ليقضي الأشهر الستة المتبقية في عقده مع البرتقالي». وختم إداري عجمان: «لقد تم تجديد عقد اللاعب مدة موسمين، إذ كانت هناك رغبة من جانب إدارة النادي وناصر عبدالهادي لمواصلة الارتباط معاً، ما جعل المفاوضات سهلة وبسيطة للغاية»، مشيراً إلى أن «المدافع ناصر محمود لاعب الوصل قد تم إنهاء إعارته مع البرتقالي، وسيعود إلى ناديه، بعد الفترة التي قضاها مع النادي في الموسم المنصرم».

• الإدارة تجتمع مع كايو لرسم ملامح الموسم الجديد.