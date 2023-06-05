إدارة «الصقور» تفاوض المدرب جالبوت للاستمرار مع الفريق

علمت «الإمارات اليوم» من مصدر مقرب من نادي الإمارات أن مجلس إدارة شركة نادي الإمارات يفاوض المدرب المواطن محمد جالبوت تمهيداً للاستمرار مع الفريق وقيادته في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وذلك تثميناً لنجاحه بالصعود مع «الصقور» بعد أن حل ثانياً خلف حتا في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى. وأوضح المصدر أنه تم عقد جلستين تفاوضيتين بحثا فيها الكثير من الأمور الفنية التي تتعلق بالموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بحضور رئيس مجلس إدارة النادي يوسف البطران وعدد من مسؤولي النادي، بانتظار اتخاذ القرار الرسمي بخصوص التجديد. وكان المدرب جالبوت قد تسلم تدريب فريق الإمارات مطلع فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقاد الفريق في 12 مباراة، نجح بتحقيق الفوز في 11 مباراة. من جهة أخرى قام وفد من رابطة المحترفين، بزيارة إلى نادي الإمارات، لتفقد تحضيراته، بعد تأهله لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024، وضم الوفد ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام. وتأتي زيارة وفد الرابطة، لتتيح للنادي إجراء التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين.