النصر يتفاوض مع هداف الدوري اليوناني باكامبو

دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع اللاعب الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو (32 عاماً) مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وهداف الدوري اليوناني في موسم 2022-2023.

وكان اللاعب يحظى باهتمام جاد من شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، ليبدي نادي النصر اهتماماً كبيراً باللاعب من أجل التعاقد معه. وذكرت صحيفة «سبورت أر دي سي» الكونغولية، أن المهاجم الكونغولي المتميز لديه عرض مغرٍ جداً من نادي النصر، وسلطت الضوء على نادي النصر حيث ألقت الضوء على مشوار الفريق مشيرة إلى أنه أنهى موسم 2022-2023 في المركز التاسع في الترتيب بجدول دوري المحترفين.

وقالت الصحيفة: «العقد المقدم لسيدريك باكامبو سيكون لمدة عامين، براتب يتجاوز مليوني يورو في السنة، هذا العرض المربح هو شهادة اعتراف بأداء باكامبو المتميز في نادي أولمبياكوس اليوناني».

وأشارت إلى أن سيدريك باكامبو، كان قد وقع عقداً لمدة ثلاثة مواسم مع أولمبياكوس في يوليو 2022، قادماً من أولمبيك مرسيليا، ونجح اللاعب في مشواره مع الفريق اليوناني بعد أن حصل على هداف في اليونان وهو ما جذب انتباه نادي النصر بدبي، الذي يبحث عن تأمين خدمات المهاجم الكونغولي الموهوب. وكان اللاعب البرتغالي توزي، قد أنهى تعاقده مع النصر بعد أربعة مواسم، حيث لم يجدد النادي عقد اللاعب الذي نشر عبر حسابه الرسمي في موقع «إنستغرام»، شكره للنادي ونشر أفضل اللحظات الذي قضاها مع الفريق على مدى أربعة مواسم، نجح خلالها في التتويج بلقب كأس الرابطة بالإضافة إلى الوصول إلى ثلاثة نهائيات، وأحرز خلال مشواره مع النصر 37 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ولم يعلن نادي النصر حتى الآن رسمياً عن مدربه الجديد والمتوقع أن يكون الصربي غوران، قادماً من عجمان، في حين أعلن «البرتقالي» عن التعاقد مع المدرب البرازيلي كايو، بديلاً لغوران.