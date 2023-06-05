ختام بطولة رماية «البندقية السكتون» في الفجيرة

اختتمت أول من أمس في نادي الفجيرة للرماية والفروسية بطولة رماية البندقية سكتون 0.22 ملم/ فردي بنسختها الثانية، وبطولة إسقاط الصحون لبندقية السكتون «فرق/ الأولى» للمواطنين من الرجال والنساء والأولاد والبنات.

وشارك في البطولة 103 متسابقين، وأسفرت النتائج في مسابقة بندقية السكتون فردي الثانية عن فوز فاخرة الدرعي بالمركز الأول عن فئة النساء، وحصلت مريم الغافري على المركز الأول من فئة الفتيات، فيما حصل محمد الدهماني على المركز الأول من فئة الرجال، بينما نال خليفة الكعبي المركز الأول عن فئة الأولاد.

وفي مسابقة إسقاط الصحون لبندقية السكتون الأولى/ فرق فاز بالمركز الأول فريق العاصوف ويمثله الراميان سعيد الكعبي وصقر الدهماني.