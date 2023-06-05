مصفوت يجدد عقد مدربه الجزائري وكادره الفني لموسم جديد

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد الكعبي، عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول للنادي، الجزائري فؤاد بومضل، لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد لموسم واحد، مبيناً لـ«الإمارات اليوم» أنه تم تجديد عقد مساعد المدرب الجزائري أيمن النويدري، ومدرب حراس المرمى حسين حربي، وذلك تثميناً للجهود التي تم بذلها في الموسم الماضي، وقادت إلى تحقيق النادي نتائج إيجابية مميزة. بدوره، أعرب المدرب بومضل، لـ«الإمارات اليوم»، عن امتنانه لثقة مجلس إدارة النادي رئيساً وأعضاء وتجديد التعاقد معه وكادره الفني، وقال: جددت التعاقد مع إدارة النادي بهدف الاستقرار الفني، ونتطلع معاً لمواصلة العطاء الكروي الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي للدوري، وقاد الفريق للوصول للمركز الرابع في الترتيب الختامي للبطولة، والذي يعتبر أفضل إنجاز لفريق مصفوت في تاريخه الكروي».

وتابع: «الإنجاز الذي تحقق في الموسم الماضي، هو محصلة جهود مشتركة لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين معاً، ما أسهم في تحقيق أفضل النتائج، ونتطلع معاً إلى العمل بالأسلوب ذاته في الموسم المقبل، وهو العمل كأسرة واحدة تعمل بهدف واحد».