فان دايك ينشر صورته مع حمدان بن محمد

نشر النجم الهولندي فيرغيل فان دايك على حسابه في «إنستغرام»، صورة تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس، مبدياً سعادته بوجوده في دولة الإمارات.

وعلق مدافع ليفربول الإنجليزي على الصورة قائلاً: «الزعيم»، إذ توجه الدولي الهولندي إلى دبي عقب انتهاء منافسات «البريميير ليغ» في الأسبوع الماضي بحصول ليفربول على المركز الخامس وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وتأكدت مشاركته في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

واعتاد فان دايك السفر إلى دبي في الفترة الماضية، إذ سبق له خوض فترة التأهيل الطبي في مجمع ناس الرياضي في دبي، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي. وشهدت الفترة الماضية سفر العديد من الرياضيين إلى دبي عقب انتهاء الموسم، إذ كرر النجم المصري محمد صلاح زيارته إلى «دانة الدنيا»، عقب مشاركته في مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الجولة الـ38، قبل أن يبدأ إجازته في مصر، إلى جانب سفره إلى العديد من الدول حول العالم.

وفي المقابل وصل إلى الدولة خلال الأيام الماضية، أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر، إذ يقيم في دبي إلى جانب عدد من لاعبات التنس، ومنهن الإسبانية باولا بادوسا، والهندية سانيا ميرزا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والروسية أناستازيا بافليوشنكوفا، والكازاخية أيلينا ريباكينا، والروسية فيرا زفوناريفا، والصربية إيلينا يانكوفيتش، إضافة إلى الملاكم السابق أمير خان.

اعتاد فان دايك السفر إلى دبي، إذ سبق له خوض فترة التأهيل الطبي في مجمع ناس الرياضي، عقب إصابته بقطع الرباط الصليبي في الموسم الماضي.