الجزيرة يفاوض الهولندي فرانك دي بور

أكدت وسائل إعلام هولندية أن نادي الجزيرة اقترب من التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك دي بور ليقود الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «تليغراف» أن مدرب منتخب هولندا السابق في طريقه لخوض تجربة جديدة بعدما تلقى عرضاً للتدريب في دوري المحترفين الإماراتي.

وأشارت إلى أن الجزيرة يسعى إلى تكرار تجاربه الناجحة مع المدربين الهولنديين بعدما أنهى مسيرته مع مارسيل كايزر، بينما سبق له التعاقد مع العديد من المدربين البارزين في هولندا، أبرزهم داميان هيرتوغ ويورغن ستريبل وهينك تين كات.

وأوضحت أن دي بور (53 عاماً) يعد ضمن قائمة المدربين الذين يفاضل بينهم نادي الجزيرة للتعاقد مع مدرب جديد يقوده في الموسم المقبل.

وأكدت أن دي بور لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب منتخب هولندا في 2021، عقب خروج «الطواحين» من دور الـ16 لبطولة يورو 2020 بالخسارة أمام التشيك بهدفين دون رد، بعدما كان الفريق قد حقق الفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات على كل من النمسا وأوكرانيا ومقدونيا الشمالية.

ويمتلك لاعب برشلونة السابق مسيرة تدريبية جيدة بدأها بتدريب فرق الناشئين في أياكس، ثم العمل مساعداً للمدرب في منتخب هولندا في الفترة من 2008 إلى 2011، إذ كان ضمن الطاقم الفني لمدرب منتخب الإمارات السابق بيرت فان مارفيك، عندما تأهل منتخب هولندا إلى نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد.

في المقابل بدأ فرانك دي بور مسيرته في منصب «الرجل الأول» بتوليه تدريب أياكس الهولندي في الفترة من 2010 إلى 2016، وحقق خلال هذه الفترة أفضل إنجازاته بفوزه بلقب الدوري الهولندي أربع مرات وكأس السوبر مرة واحدة، ثم تولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي مدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في 2016، وانتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي شهرين، وتم إقالته من منصبه بعد خمس مباريات فقط، بينما خاض تجربة في الدوري الأميركي مع أتالانتا من يناير 2019 إلى يوليو 2020، وحقق مع الفريق لقبين هما كأس أميركا وكأس الأبطال.

دي بور لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب منتخب هولندا في 2021.