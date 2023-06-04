عيد باروت مدرباً للجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى

قدم نادي الجزيرة الحمراء المدرب المواطن عيد باروت مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس بعد التعاقد معه لمدة موسمين، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي سيف الزعابي، ونائبه علي الغزالي، والأمين العام عبدالناصر عمران الشامسي، والمشرف العام على الفريق الأول حسن الزعابي، ومدير الفريق محمد النقبي.

ويعد التعاقد مع المدرب باروت صفقة قوية للجزيرة الحمراء وإضافة فنية قوية لدوري الدرجة الأولى.

وسبق للمدرب باروت تدريب الجزيرة الحمراء في موسم 2008، ونجح في وصول الفريق للمركز الرابع خلال المنافسات قبل أن ينتقل لتدريب أندية الظفرة في دوري المحترفين، تلاها تدريب أندية النصر والوصل والإمارات والشعب والفجيرة، إضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني للشباب.

ورحب رئيس مجلس الإدارة سيف الزعابي بالمدرب عيد باروت، مؤكداً أنه غني عن التعريف، وسبق له تدريب الفريق في بداية مشواره التدريبي، واصفاً التعاقد معه بأنه مكسب رياضي.

وأكد الزعابي دعم مجلس الإدارة للمدرب باروت في مهمته مع الفريق، وثقة النادي كبيرة في قدرته على قيادة الفريق وتطويره ليكون من الفرق التي لديها القدرة على المنافسة في دوري الدرجة الأولى، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

من جانبه، قدم المدرب باروت الشكر لمجلس الإدارة على الثقة التي أولاها إياه، وأكد أنه ليس غريباً عن النادي، حيث سبق لي تدريب الفريق في بداية عمله التدريبي، وكان فاتحة خير لمشواره التدريبي.