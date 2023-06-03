عيد باروت مدرباً للجزيرة الحمراء في دوري الدرجة الأولى

قدم نادي الجزيرة الحمراء المدرب المواطن عيد باروت مدربا للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة، بعد التعاقد معه لمدة موسمين، حضور رئيس مجلس إدارة النادي سيف الزعابي ونائبه علي الغزالي والأمين العام عبدالناصر عمران الشامسي والمشرف العام على الفريق الأول حسن الزعابي ومدير الفريق محمد النقبي.

ويعد التعاقد مع المدرب باروت صفقة قوية للجزيرة الحمراء وإضافة فنية قوية لدوري الدرجة الأولى.

وسبق للمدرب باروت تدريب الجزيرة الحمراء في الموسم 2008 ونجح في وصول الفريق إلى المركز الرابع خلال المنافسات قبل أن ينتقل لتدريب أندية الظفرة في دوري المحترفين تلاها تدريب أندية النصر الوصل والإمارات والشعب والفجيرة، إضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني للشباب.

ورحب رئيس مجلس الادارة سيف الزعابي بالمدرب عيد باروت، مؤكداً أنه غني عن التعريف وسبق له تدريب الفريق في بداية مشواره التدريبي، واصفاً التعاقد معه بأنه مكسب رياضي.

وأكد الزعابي دعم مجلس الإدارة للمدرب باروت في مهمته مع الفريق وثقة النادي كبيرة في قدرته على قيادة الفريق وتطويره ليكون من الفرق التي لديها القدرة على المنافسة في دوري الدرجة الأولى، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته.

من جهته، قدم المدرب باروت الشكر لمجلس الإدراة على الثقة التي أولادها له واكد انه ليس غريبا عن النادي حيث سبق لي تدريب الفريق في بداية عمله التدريبي وانه كان فاتحة خير على مشواره التدريبي.