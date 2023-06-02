كايو زاناردي مدرب عجمان الجديد

وقعت ادارة نادي عجمان عقداً مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي لتولي منصب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم خلفاً للصربي غوران توفيغدريتش، الذي استقال من منصبه تمهيداً لتدريب النصر في الموسم المقبل، وسيقود كايو البرتقالي لمدة موسماً واحداً قابل للتجديد وذلك دون أن يعلن النادي عن التفاصيل المالية للصفقة.

وظهر كايو للمرة الأولى في الدوري الإماراتي عبر بوابة نادي النصر والذي تولى تدريبه في موسم 2018-2019 بعد أن قضى عدة سنوات في المراحل السنية لقلعة العميد، ثم انتقل لنادي خورفكان في موسم 2020 واستمر مع الاخير حتى انتقل لتدريب فريق البطائح في الموسم 2022-2023، ثم تمت اقالته عقب الجولة التاسعة من البطولة.

وعبر كايو عن سعادته بالثقة التي منحت له من مجلس ادارة النادي متمثلة في منحه هذه الفرصة العظيمة في تدريب الفريق الاول للقلعة البرتقالية مؤكداً عزمه أن يكون الموسم القادم متميزاً مع البرتقالي.

شهد توقيع العقد مع المدرب من جانب النادي ماجد محمد المزروعي عضو مجلس الادارة مشرف الفريق الاول ومحمد حسين البلوشي إداري الفريق الأول.