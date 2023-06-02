مونديال سلة الكراسي المتحركة 9 يونيو الجاري

تفتتح في التاسع من يونيو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم «دبي 2022» برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتستمر فعالياتها حتى 20 منه بمشاركة 28 منتخباً 16 رجال و12 سيدات.

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث العالمي والتي تستضيف أيضاً على مدى ثلاثة أيام «كونغرس» الاتحاد الدولي الذي سيشهد انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء لدورة جديدة.

ويقص المنتخب شريط الافتتاح أمام نظيره الإيطالي في السابعة مساء في ضربة بداية مباريات المجموعات «المجموعة الأولى».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمكتب الرئيس لمجموعة الحبتور للإعلان عن تفاصيل الحدث والرعاة والشركاء.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة ثاني جمعة بالرقاد: «نتطلع لتقديم نسخة استثنائية بكل رسائلها الملهمة والتي ستجسد إرادة اللاعبين واللاعبات لكي يرى العالم الدور الكبير للرياضة في تمكين فئات المجتمع وهذا هو الهدف الأسمى من أجل أن تحقق البطولة كل الأهداف التي تقام من أجلها موجهاً الشكر إلى الرعاة والشركاء».

بدوره، أشاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف بن أحمد الحبتور بالدور الكبير الذي يقوم به نادي دبي لأصحاب الهمم في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، مؤكداً أن مجموعة الحبتور لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم للبطولة متمنياً كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وقال: «يجب دعم أبطالنا من أصحاب الهمم فالعزيمة وحدها لا تكفي لصنع الأبطال وأن المهنية والاحتراف ضروريان لتحقيق ذلك».

وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب عن سعادته باستضافة دبي لهذا الحدث العالمي الذي يأتي نتيجة الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، وقال: «يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم». وأضاف: «لقد أصبحت دبي وجهة مفضلة للاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات الدولية فيها وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة بما تتضمنه من المرافق والمنشآت الرياضية المصممة وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية».

وتابع: «نفخر بأن نتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشارك فيه 28 منتخباً من الرجال والسيدات من جميع دول العالم».

بدوره، قال مدير البطولة ماجد العصيمي: «نحن في اللجنة المنظمة وفرق العمل المختلفة أكملنا استعداداتنا لتقديم بطولة استثنائية تظل عالقة بأذهان كل من يحظى بالمشاركة فيها ويتابعها وخصوصاً أن الإمارات ودبي دائماً على قدر التحدي من أجل تحويل الأحلام إلى واقع والمستحيل إلى إنجاز وفق رؤية قيادتنا الرشيدة من أجل الوصول إلى الغاية المبتغاة مثمناً الدور الكبير للرعاة والشركاء في التفاعل مع مثل هذه الأحداث الرياضية».

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منتخبا تشارك في مونديال الكراسي المتحركة (16 رجال و12 سيدات).