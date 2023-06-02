جامعة الشارقة تنظم بطولة آسيا للقوة البدنية في أغسطس المقبل

أعلنت جامعة الشارقة عن تنظيم بطولة آسيا للجامعات للقوة البدنية خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس المقبل برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بحضور الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، ومدير جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشاد سلطاني، وعدد من القيادات الجامعية والرياضية على أن تقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين الأولى فوض من خلالها اتحاد بناء الأجسام جامعة الشارقة بتنظيم البطولة، وأخرى بين الجامعة والاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

من جهته، شدد الشيخ عبدالله الشرقي على استعداد اتحاد بناء الأجسام لتقديم الدعم الفني لإنجاح البطولة لما يتمتع به فريق العمل من خبرة واسعة بعد تنظيمه لبطولة العالم واثنتين من بطولات آسيا وبما يسهم بتحقيق النجاح المرتقب.

بدوره، أكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي أن الجامعة تعمل ضمن خطة استراتيجية خمسية ومن أهم أعمدتها وضع الطالب محور العملية التعليمية، والاهتمام بالطالب في كل شؤونه الأكاديمية والاجتماعية، لذلك تولي الجامعة اهتماماً خاصاً بالأنشطة اللاصفية ومنها الأنشطة الرياضية التي تعمل على صقل شخصية الطالب.