شباب الأهلي أكثر الأندية فوزاً بالبطولات جماعياً وفردياً

حقق قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي إنجازاً كبيراً في موسم 2022-2023، بالحصول على بطولات عدة على مستوى الفرق الجماعية والفردية، إذ احتكر فريق كرة السلة للرجال، بطولات الموسم التي حققها الموسم السابق، وحافظ على لقبي الدوري والكأس، وكذلك الحال بالنسبة لفريق كرة الطاولة بطل الدوري والكأس. ونالت فرق الكاراتيه والطائرة والدراجات درع التفوق العام، وواصلت الفرق تألقها بوتيرة الموسم السابق نفسها، ما يؤكد تميز اللاعبين والاهتمام الكبير من القطاع بكافة الألعاب في النادي. وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لجهود مجلس الإدارة الذي حرص على توفير كل سبل النجاح، ما كان له الدور الأكبر في تحقيق الإنجازات، إضافة إلى الدعم المتواصل للفرق من خلال الوجود الرسمي في التدريبات ومباريات الدوري للفرق المختلفة.

كما كان للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين جهداً مقدراً أسهم في تحقيق البطولات والصعود إلى منصات التتويج في أكثر من مناسبة، ووضح منذ بداية الموسم أن شباب الأهلي مقدم على تحقيق البطولات للحفاظ على «رتم» النجاح الذي حققه الموسم المنصرم 2021-2022.

وكان نصيب الفرق واللاعبين في هذا الموسم 2022-2023 بلغ 214 ميدالية ملونة، بزيادة 73 ميدالية على الموسم السابق.

وبالنسبة لحصاد البطولات حافظ فريق كرة السلة للرجال على لقبي الدوري والكأس، إلى جانب تأهله لنهائيات بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة. وقدم الفريق عروضاً فنية قوية برغم مشاركته الخارجية، وحقق منشط الكرة الطائرة درع التفوق العام للموسم بحصوله على أربع بطولات هي كأس الشباب، وبطولة دوري الناشئين، وبطل دوري الأشبال «أ» و«ب».

وكذلك الحال بالنسبة لفريق الكاراتيه الذي واصل عروضه المبهرة وحقق الإنجازات محلياً وخارجياً، واستطاع تحقيق 42 ميدالية ذهبية، و24 فضية، و38 برونزية، وأربع كؤوس، و10 دروع، ودرع التفوق العام للموسم، حيث كسب بطولات الدوري العام للكوميتيه لكل الفئات، وكأس رئيس الدولة للكاتا والكوميتيه سيدات، وبطولة نجوم المستقبل لكل الفئات، وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه (فتيات وناشئون وآنسات وسيدات)، وبطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه (شباب وأشبال)، والمركز الأول في بطولة كأس عمر بن حيدر للكوميتيه.

وخارجياً حصل فريق السيدات على المركز الأول في البطولة العربية للكوميتيه (سيدات) في الكويت، وحصل الجهاز الفني على درع الجهاز الفني المتميز للكاراتيه، ليكون مجموع الميداليات الملونة 104 ميداليات.

وفي مبارزة السيدات، نال الفريق الميدالية الذهبية في سلاح الايبيه في بطولة الاتحاد تحت 13 و15 سنة، والذهبية في سلاح السابر في بطولة العمومي سيدات، وذهبية عمومي الايبيه تحت 11 سنة، والميدالية الذهبية في دورة محمد بن حمد الرمضانية في الفجيرة تحت 11 سنة في سلاح السابر. ودولياً حقق فريق المبارزة المركز الثالث تحت 20 سنة في سلاح الفلوريه بالأردن، ووصل مجموع الميداليات الملونة إلى 31 ميدالية، بينما أحرز فريق الجوجيتسو الميدالية الذهبية تحت 15 سنة للمحترفين بدولة قطر، وأحرز 14 ميدالية ذهبية في بطولة التحدي للجوجيستو في أبوظبي، ومجموع ما حققه من ميداليات 56 ميدالية ملونة.

وحافظ فريق كرة الطاولة للرجال على لقب بطولتي الدوري والكأس وبطولة الدولة للفردي.

ونال فريق الدراجات الهوائية درع التفوق العام للموسم 2022-2023، وأحرز المركز الأول في البطولة الأغلى: كأس رئيس الدولة، والمركز الأول والثالث في سباق سيح السلم للنخبة للرجال فردي، والمركز الأول (فرق)، والمركزين الأول والثاني في سباق سيح السلم الصحراوي للرجال، والمركزين الأول والثاني للدارجات الهوائية على الطريق للرجال وتحت 23 سنة، وبطولة الدولة ضد الساعة للكبار وتحت 23 سنة. وجاء مجموع الميداليات الملونة 16 ميدالية.

وفي ألعاب القوى أحرز الفريق كأس المركز الأول في البطولة الفرقية للضاحية والمركز الأول في كأس نائب رئيس الدولة للضاحية، والميدالية الذهبية في سباق 100 متر في البطولة الدولية المستوى E، بمجموع سبع ميداليات ملونة.

من جانبه تقدم مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي ولكل فرقه، على ما حققته خلال الموسم المنصرم، مشيداً بالعمل المميز الذي قدمه كل أفراد المنظومة من لاعبين وإداريين وفنيين وعاملين، ووعد مجلس الإدارة بالاستمرار في دعم الفرق المختلفة ومضاعفة الاهتمام بها في المواسم المقبلة، سعياً إلى تحقيق مزيد من الإنجازات.

شباب الأهلي حصد 73 ميدالية تضاف لما حققه في الموسم الماضي.

الكرة الطائرة والدراجات الهوائية والكاراتيه تحصل على درع التفوق العام.