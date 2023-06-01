المنتخب الأولمبي يعسكر في القاهرة استعداداً لـ «غرب آسيا»

غادرت صباح أمس إلى مصر، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، لإقامة معسكر خارجي في القاهرة لمدة عشرة أيام، استعداداً لبطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً التي يستضيفها الاتحاد العراقي من 12 إلى 20 يونيو المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الأولى إلى جانب العراق والأردن. وكان الأبيض الأولمبي أدى أمس، حصة تدريبية في العاصمة أبوظبي، بحضور القائم بأعمال رئيس الاتحاد، عبدالله ناصر الجنيبي، وعضوي مجلس الإدارة سالم الشامسي، والدكتور سيف المنصوري.

واختار الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي 25 لاعباً للمشاركة في معسكر القاهرة هم: وليد المحرزي، وياسر حسن (اتحاد كلباء)، وفهد بدر (الإمارات)، وعبدالله عباس (البطائح)، وخميس المنصوري (بني ياس) وأحمد فوزي، وأحمد محمود، وراكان وليد، وزايد سلطان، ومحمد عبدالله، ونواف سالم (الجزيرة) وأحمد نبيل (دبا)، وخالد توحيد، ومايد الكاس (الشارقة) وحارب عبدالله، وسلطان البدواوي، وعبدالرحمن عادل، وعبدالعزيز البلوشي (شباب الأهلي)، وعبدالله الحمادي (الظفرة) وعبدالله الرئيسي (عجمان)، وعيسى خلفان (العين) وحمد المقبالي (الفجيرة)، وعلي عبدالعزيز، ومايد الطنيجي (النصر) وعبدالله أحمد (الوحدة).