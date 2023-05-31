ندوة رياضية في نادي أبوظبي عن دور العامل الوراثي في الأداء الرياضي

نظم نادي ابوظبي للرياضات المائية ندوة رياضية عن دور العوامل الوراثية وعلم الوراثة التغذوية على الاداء الرياضي بتواجد الدكتورة ماريا فرانشينو، أخصائية التغذية الشهيرة، والخبيرة في تطبيقات نظام الكيتو الغذائي، وعلم التغذية الوراثية.

وذكر تصريح صحافي من النادي أن الندوة تأتي ضمن خطة النادي واستراتيجيته لتطوير وتثقيف عناصر الألعاب المائية المختلفة من مدربين واداريين واخصائيين الاعداد البدني والمعالجين، حيث سلطت الدكتورة ماريا الضوء على دور العوامل الوراثية وعلم الوراثة التغذوية على الاداء الرياضي.

وتناولت الندوة العوامل الرئيسية الوراثية التي تلعب دور في تحسين الاداء الرياضي، حيث يعتبر علم الوراثة الغذائية من اهم الجوانب الأساسية التي تؤثر على العلاقة بين التغذية وبين مستوى الاداء الرياضي.

وأقيمت الندوة بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، حيث افتتح الندوة حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة نادي ابوظبي للرياضات المائية بحضور عدد من المهتمين بقطاع الألعاب المائية من مدربين نادي أبو ظبي للرياضات المائية، معلمي التربية الرياضية بمؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، ومجلس أبوظبي الرياضي ومركز مدينة محمد بن زايد الرياضي.