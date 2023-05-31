كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة تنطلق في إسبانيا اليوم

تنطلق اليوم فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، على مضمار «سان سيباستيان» في إسبانيا، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبجائزة تبلغ 8.400 يورو.

ويقام المهرجان بتشجيع من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، ستة خيول أبرزها «ايشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كورتيز الذي يدافع عن لقبه، و«مناسب» لجونيور سبيد، بإشراف توماس فورسي وقيادة تي ليفرانك، و«جومار دو اوبس» للمالك والمدرب جان بيير ديرو وقيادة سي ميريلي.

على صعيد متصل توج الجواد «أينهوا بترتشيو» لجان مارك فاليريو، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليزا ديترين بطلاً لكأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، بمضمار وارجيم في بلجيكا أول من أمس.

وتفوق «أينهوا بترتشيو» البالغ أربع سنوات، والمنحدر من نسل «سيرافين دو بون»، بفارق خمسة أطوال على وصيفه «نيل ادامز» لاورس ايشباخر، بإشراف المدربة فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كريستوف دينيس، مسجلاً 2:31:71 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «تيكس» للمالك والمدرب يوهان فريستربين، وقيادة كوين كليمانس.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة الـ11 من يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.