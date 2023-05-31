التعادلات تخيّم على الطاولات الأولى في «شطرنج دبي»

خيّم التعادل على الطاولات الأولى من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ23، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر المنافسات حتى الرابع من يونيو المقبل.

على الطاولة الأولى التي جمعت بين الإيراني محمد أمين طبطبائي والصربي ألكسندر إنجيج، التي شهدت بداية متحفظة من الطرفين وتحوّلت لأفضلية واضحة للإيراني، إلا أن حنكة الصربي إنجيج مكّنته من إنهاء المباراة بالتعادل ليقتسم الطرفان نقطة المباراة. وعلى الطاولة الثانية التقى البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، التي انتهت نتيجتها بالتعادل بالاتفاق عند النقلة الـ30. وعلى الطاولة الثالثة تعادل الأوزبكي جافوخير سينداروف مع الإسباني دانييل يوفا في مباراة حاول فيها الأخير استغلال البيدق السالك في محاولة للترقية، إلا أن قلاع سينداروف أجبرت يوفا على تكرار الوضع وإنهاء المباراة بالتعادل.

وتمكّن المصنف الأول الصيني يو يانغي من استعادة توازنه بالفوز على الأذربيجاني فوقار أسدلي في مباراة بدأ فيها الصيني بالدفاع الصقلي، وبسط سيطرته مبكراً على مجرياتها مجبراً خصمه على الاستسلام عند النقلة 25. فيما فاز بطل النسخة الماضية من البطولة الهندي أرافيند شيتامبارام على اليوناني نيكولاس ثيودورو في مباراة حاول فيها الأخير، الذي لعب بالقطع السوداء، استغلال أفضلية الفيلين، إلا أن مناورة الهندي قادت المباراة لمصلحته محققاً فوزه الثالث في المسابقة.

وفي نتائج اللاعبين العرب، تعادل نجم المنتخب الوطني سالم عبدالرحمن مع المصري أدهم فوزي في مواجهة عربية خالصة ليتقاسم كل منهما نقطة المباراة.

وبنهاية الجولة الثالثة يتصدر الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب، والتركي سانال فاهاب بالعلامة الكاملة، وسيلتقيان وجهاً لوجه في الجولة الرابعة.