«غلف إف سي» يكشف عن استعداداته لدوري الهواة

كشف المدير الرياضي لنادي «غلف إف سي» عبدالله بن عمر عن استعداداته لدوري الدرجة الأولى ستنطلق منتصف يونيو المقبل، بوضع الترتيبات والخطط، بينما ستبدأ التدريبات والتجمع الرئيس للاعبين في الأسبوع الأول من يوليو.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المكانة التي أصبح عليها الفريق بعد موسمين من المشاركة في المسابقات الإماراتية، رفعت مستوى الطموح، ووصولنا إلى المركز الثامن يحتم علينا بذل جهود تدريبية أفضل في الموسم المقبل، ما يتطلب الاستعداد الجيد والمبكر، وبالأخص مع وجود أندية وفرق قوية ستكون حاضرة بقوة في الموسم المقبل».

وأوضح: «تسلمنا الفريق في وضع فني غير مستقر واجتهدنا كثيراً حتى وصلنا إلى هذا المركز، بفضل جهود مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد نقي الذي يحرص على أن يتمكن الفريق من الحفاظ على إنجازاته وتطويرها، للوصول إلى مركز أفضل في الموسم المقبل، وضمن خطته المعتمدة لذلك سيتم بحث الاستعدادات للموسم المقبل بشكل متقن تمهيداً لبدء الاستعدادات».

وأثنى عبدالله بن عمر على فريق العمل متمثلاً في مدير الفريق إبراهيم هبيطة، والإداري راجح صالح، ومدرب الحراس روماني الي جوليان، ومساعد المدرب محمد ديدا، وعبدالرحمن مجدي مدرب اللياقة.

وتابع: «نعوّل على الاستقرار الفني ونخبة من أبرز اللاعبين المواطنين والمقيمين كإحدى النقاط المهمة التي سنعمل عليها».

وختم: «الموسم الماضي ظهر بشكل استثنائي ومميز في جميع الجوانب، ومنها بروز لاعبين مواطنين مميزين، وأيضاً حضور جماهيري جيد في كثير من المباريات، إلا أن الموسم الماضي افتقد لبعض الأمور المهمة، ومنها قلة عدد المباريات التي تم نقلها مباشرة عبر القنوات الرياضية، وهذا الأمر يتطلب تعاوناً أكبر لتعزيز النجاح المتحقق».