الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم تعتمد تعديلات في لوائح الانتخابات

عقدت، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023 لاتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، علماً أن هذه الجمعية تأتي في إطار التحضير لعقد الجمعية العمومية المرتقبة لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكر في أعقاب استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة الاتحاد بعد تعيينه نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان صحافي أنه تم خلال الاجتماع اعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات واعتماد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية بالإضافة الى التأكيد على ضمان استمرارية العمل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على الانتخابات.

وحدد اتحاد الكرة خلال اجتماعه الأخير عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 90 يوما وفقا للنظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية باستعراض الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري جدول الأعمال والمناداة على الحضور من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وفي كلمته خلال الاجتماع توجه عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

وتقدم الجنبيي بالشكر الجزيل للشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده التي قدمها خلال فترة ترؤسه لاتحاد الإمارات لكرة القدم وإلى سالم عبدالله الشامسي الذي اعتذر عن إكمال العمل في منصبه كعضو لمجلس الإدارة ، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.