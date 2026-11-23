تستضيف الهيئة الوطنية للإعلام غدا الثلاثاء، الاجتماع الـ52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية، في فندق كونراد أبراج الاتحاد بأبوظبي، بمشاركة رؤساء ومدراء الوكالات الأعضاء، لبحث أولويات تطوير الاتحاد وتعزيز الحضور الإعلامي العربي ومواكبة التحولات في صناعة الأخبار.

ويناقش الاجتماع خارطة طريق الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، ومقترح تطوير معهد التدريب وتوسيع دوره إقليميا ودوليا، إلى جانب برامج التدريب لعام 2027، ومشروعات تطوير المعايير التحريرية وتعزيز التعاون بين الوكالات.

وقال الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية محمد سعيد الشحي: تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع انطلاقا من التزامها بدعم العمل الإعلامي العربي المشترك وتعزيز مكانة مؤسساته، ونتطلع إلى أن يشكّل الاجتماع خطوة نحو اتحاد أكثر فاعلية في خدمة أعضائه، ووكالات أكثر تأثيرا وحضورا لدى الجمهور العربي والدولي.

وأضاف: تستمد وكالات الأنباء مكانتها من مصداقيتها وقدرتها على تقديم المعلومات من مصادرها وفي سياقها، ومع تغيّر طرق وصول الجمهور إلى المحتوى، تتعاظم مسؤوليتنا في الحفاظ على هذه الثقة، وتوسيع وصول الأخبار الموثوقة، وتقديم تحولات مجتمعاتنا وتجاربها إلى العالم.

وأكد أهمية تعزيز قدرة الوكالات على مواجهة الأخبار المضللة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإخباري، مع الالتزام بشفافية استخدامها والحفاظ على مسؤولية الصحفي عن التحقق والقرار التحريري.