«ستي» يجدد عقد أصغر مدرب في دوري «الأولى»

كشف رئيس نادي ستي سلطان حارب الفلاحي عن تجديد عقد المدرب محمد علي البلوشي لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، تثميناً لنجاحه في قيادة الفريق في الموسم الماضي وتحقيق البقاء في دوري «الهواة».

ويعد المدرب البلوشي أصغر مدرب في دوري الدرجة الأولى بعمر 30 سنة.

وقال الفلاحي لـ«الإمارات اليوم»: «تمسكنا بالمدرب الشاب بعد نجاحه في قيادة الفريق للبقاء لموسم آخر في دوري الدرجة الأولى، بفضل الجهود المشتركة بينه وبين لاعبي الفريق». بدوره قال المدرب محمد البلوشي إنه اختار البقاء في فريق ستي على الرغم من تسلّمه عروضاً للعمل في أندية أخرى، بسبب البيئة التدريبية الممتازة للنادي وتطلعاته لاستكمال الخطة المعتمدة.