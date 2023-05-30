12 مليون درهم و5 سيارات فارهة جوائز سباق القفال الـ 32

ينطلق من جزيرة صير بونعير، اليوم، سباق القفال الـ32 للمسافات الطويلة، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 125 سفينة.

وينظم السباق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفاله باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988-2023)، حيث يأتي السباق مسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد، ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتتنافس السفن المشاركة في السباق على إجمالي جوائز تصل في مجموعها إلى 12 مليون درهم، بالإضافة إلى خمس سيارات دفع رباعي ستقدم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى، إلى جانب المجسمات الذهبية والفضية والبرونزية والميداليات الملونة لإصحاب المراكز الأولى.

وينطلق السباق اليوم في الفترة الصباحية حسب حالة ومعطيات البحر، بناء على تقارير الأرصاد الجوية، حيث تتابع اللجنة العليا المنظمة كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وسيتم تقييمها ما إذا كانت مناسبة لأجواء المنافسة ورفع العلم الأخضر إيذانا بانطلاقة السباق.

ويبدأ السباق كالمعتاد قبالة جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي، باتجاه خط نهاية المرحلة الأولى بالقرب من جزيرة القمر (26 ميلاً بحرياً)، ومنها نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب (27 ميلاً بحرياً)، حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة لمسافة تصل في إجماليها إلى 53 ميلاً بحرياً.

الأكثر ظهوراً على منصة التتويج

العديد 30 (10 مرات) 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين

غازي 103 (9 مرات) 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين

الزير 16 (7 مرات) 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين

مسافة السباق

صير بونعير - جزيرة القمر: 26 ميلاً بحرياً

جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلاً بحرياً

إجمالي المسافة: 53 ميلاً بحرياً

سجل الفائزين

1991: العوير 47 (43 قدماً)

1992: فارس 46 (43 قدماً)

1993: منصور 36 (43 قدماً)

1993: الأزيب 22 (60 قدماً)

1994: براق 30 (60 قدماً)

1995: براق 30 (60 قدماً)

1996: سردال 83 (60 قدماً)

1997: سردال 83 (60 قدماً)

1998: الجيون 17 (60 قدماً)

1999: داس 45 (60 قدماً)

2000: الرائد 92 (60 قدماً)

2001: براق 30 (60 قدماً)

2002: براق 30 (60 قدماً)

2003: الزير 16 (60 قدماً)

2004:غازي 103 (60 قدماً)

2005: الزير 16 (60 قدماً)

2006:غازي 103(60 قدماً)

2007: أطلس 12 (60 قدماً)

2008: الزير 16 (60 قدماً)

2009: القفاي 4 (60 قدماً)

2010: زلزال 25 (60 قدماً)

2011: دلما مارين 16 (60 قدماً)

2012:الساحل 31 (60 قدماً)

2013: غازي 103 (60 قدماً)

2014: براق 33 (60 قدماً)

2015: غازي 103 (60 قدماً)

2016: زلزال 25 (60 قدماً)

2017: زلزال 25 (60 قدماً)

2018: غازي 103 (60 قدماً)

2019: الشقي 96 (60 قدماً)

2021: نمران 211 (60 قدماً)

2022: حشيم 199 (60 قدماً)

2023: يتحدد اليوم