أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

شاركت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في الدورة الثانية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي انطلق يوم 22 مايو واستمر حتى 28 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي مشاركة الأكاديمية في المعرض من خلال جناح تفاعلي يوّفر مساحة تعريفية واسعة حول رياضة المرأة، ودور الأكاديمية في بناء وإعداد جيل جديد يستطيع بالعزيمة تحقيق المعادلة الصعبة في تاريخ الإنجازات النسائية الرياضية، عبر إتاحة كافة الفرص للمرأة الإماراتية تمكنها من إطلاق مواهبها وصقلها مما يعني المشاركة في المحافل والميادين التنافسية وتحقيق المكتسبات وفتح الأبواب أمامها الذي يساهم في قيادتها نحو الريادة.

وتحرص الأكاديمية على المشاركة الفاعلة في جميع الأحداث والمناسبات الكبرى التي تزخر بها أجندة أبوظبي للفعاليات، وذلك بهدف إعداد وتأهيل السيدات والفتيات ثقافياً ورياضياً لتحقيق النتائج المرجوة لتسهم في ازدهار الرياضة النسائية مستقبلاً، وتبني العديد من المبادرات التي تشكل أثراً واضحاً في الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع. بدأ ذلك بتشجيعها على ممارسة الرياضة وتحسين أدائها سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي، وتهدف الأكاديمية من خلال التواجد في هذا التجمع الثقافي إلى التعريف بالفرق التي أسستها في السنوات الأخيرة الماضية مثل كرة السلة والطائرة وبرنامج فارسات الأكاديمية بالإضافة إلى عرض العديد من الكتب التعريفية الخاصة بتاريخ تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وانجازاتها العظيمة وشاركت في حلقات شبابية استضافت من خلالها لاعبات الأكاديمية لاستعراض تجاربهم وخبراتهم وتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة.