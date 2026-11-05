المطيري يشارك في ورشة العمل الدولية للأرشيف بالصين

دشّن المجلس الدولي للأرشيف، بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية، مركزاً دولياً للتبادل الأكاديمي في مجال الأرشيف، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأرشيفية والأكاديمية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، ودعم البحث العلمي وتطوير الممارسات الأرشيفية على المستوى الدولي. وشارك في افتتاح المركز، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج، الدكتور حمد عبدالله المطيري، ورئيسة المجلس الدولي للأرشيف، جوزيه كيربس، وعدد من المسؤولين الصينيين، إذ أزاحوا الستار عن لوحة المركز إيذاناً بافتتاحه رسمياً، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين.

وألقى الدكتور المطيري الكلمة الرئيسة في افتتاح ورشة العمل الدولية للأرشيف 2026، التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري، وتستمر ثمانية أيام، تحت عنوان «من الابتكار إلى التطبيق: توظيف التقنيات الناشئة في الأرشيف وإدارة الوثائق»، مسلطاً الضوء على أهمية التعاون الدولي في تطوير القطاع الأرشيفي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواكبة التحولات والتحديات المستقبلية.

كما شارك الدكتور المطيري في عدد من الاجتماعات والجلسات النقاشية وورش العمل المصاحبة، التي بحثت مستجدات العمل الأرشيفي، وتطبيقات التقنيات الناشئة، وسبل تطوير الكفاءات المهنية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون وتبادل التجارب بين المؤسسات الأرشيفية والأكاديمية.