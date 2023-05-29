12 مليون درهم و5 سيارات فارهة جوائز سباق القفال الـ 32

ينطلق من جزيرة صير بونعير غداً الثلاثاء، سباق القفال الـ32 للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، والذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 125 سفينة.

وينظم السباق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفاله باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاماً على تأسيس النادي (1988-2023) حيث يأتي السباق كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 مجسدا صورة من صور الوفاء لماضي الاباء والاجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتتنافس السفن المشاركة في السباق الكبير على إجمالي جوائز السباق والتي تصل في مجموعها الى 12 مليون درهم بالإضافة الى خمس سيارات دفع رباعي ستقدم لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق إلى جانب المجسمات الذهبية والفضية والبرونزية والميداليات الملونة لإصحاب المراكز الاولى.

وينطلق السباق غداً الثلاثاء في الفترة الصباحية حسب حالة ومعطيات البحر بناءا على تقارير الإرصاد الجوية حيث تتابع اللجنة العليا المنظمة كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع وسيتم تقييمها ما اذا كانت مناسبة لأجواء المنافسة ورفع العلم الاخضر ايذانا بإنطلاقة السباق.

ويبدأ السباق كالمعتاد قبالة جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي بإتجاه خط نهاية المرحلة الأولى بالقرب من جزيرة القمر (26 ميلا بحريا) ومنها نحو خط النهاية أمام المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب (27 ميلا بحريا) حيث من المنتظر أن تبحر السفن المشاركة لمسافة تصل في إجماليها الى 53 ميلا بحريا



الأكثر ظهوراً على منصة التتويج

العديد 30 (10 مرات) 4 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين

غازي 103 (9 مرات) 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين

الزير 16 (7 مرات) 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين



مسافة السباق

صير بو نعير - جزيرة القمر: 26 ميلا بحريا

جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلا بحريا

إجمالي المسافة: 53 ميلا بحريا



سجل الفائزين

1991: العوير 47 (43 قدما)

1992: فارس 46 (43 قدما)

1993: منصور 36 (43 قدما)

1993: الأزيب 22 (60 قدما)

1994: براق 30 (60 قدما)

1995: براق 30 (60 قدما)

1996: سردال 83 (60 قدما)

1997: سردال 83 (60 قدما)

1998: الجيون 17 (60 قدما)

1999: داس 45 (60 قدما)

2000: الرائد 92 (60 قدما)

2001: براق 30 (60 قدما)

2002: براق 30 (60 قدما)

2003: الزير 16 (60 قدما)

2004:غازي 103 (60 قدما)

2005: الزير 16 (60 قدما)

2006:غازي 103(60 قدما)

2007: أطلس 12 (60 قدما)

2008: الزير 16 (60 قدما)

2009: القفاي 4 (60 قدما)

2010: زلزال 25 (60 قدما)

2011: دلما مارين 16 (60 قدما)

2012:الساحل 31 (60 قدما)

2013: غازي 103 (60 قدما)

2014: براق 33 (60 قدما)

2015: غازي 103 (60 قدما)

2016: زلزال 25 (60 قدما)

2017: زلزال 25 (60 قدما)

2018: غازي 103 (60 قدما)

2019: الشقي 96 (60 قدما)

2021: نمران 211 (60 قدما)

2022: حشيم 199 (60 قدما)

2023: يتحدد اليوم