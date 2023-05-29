الوصل يمدد عقد الأرجنتيني بوبليتي حتى العام 2024

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن تجديد عقد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لموسم واحد، ليصبح ثاني اللاعبين الأجانب في صفوف «الإمبراطور» في الموسم المقبل، بعدما تم تجديد عقد المدافع المغربي سفيان بوفتيني. وذكر النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» أنه تم إنهاء إجراءات تجديد التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني حتى نهاية موسم 2023-2024. وقال بوبليتي في تصريحات صحافية نشرها النادي إنه سعيد جداً باستمراره في صفوف الوصل، متوجهاً بالشكر إلى إدارة النادي والجمهور على الدعم الكبير الذي حصل عليه منذ انضمامه إلى الفريق. وأضاف أنه سيقدم كل ما لديه في الموسم المقبل، لافتاً إلى أنه يسعى إلى مساعدة الفريق وزملائه على تحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجمهور الوصلاوي. يذكر أن الوصل تعاقد مع بوبليتي في بداية الموسم الماضي قادماً من إنديبندينتي في صفقة انتقال حر، إذ يلعب بوبليتي 30 عاماً في خط الوسط، وبدأ مسيرته مع ناشئي كولون الأرجنتيني، ولعب مع الفريق الأول أربع سنوات، قبل أن يخوض تجربة احترافية في ميتز الفرنسي عام 2017 لمدة موسم، عاد بعدها إلى الأرجنتين عبر بوابة سان لورينزو لموسمين، ثم لعب لكل من لا سيرينا التشيلي، وفيليزسارسفيلد الأرجنتيني، وميتاليست الأوكراني، وإنديبندينتي الأرجنتيني.

وشارك بوبليتي مع الوصل في 22 مباراة في الدوري وأحرز هدفاً واحداً، إذ يعد من أفضل اللاعبين الأجانب في صفوف «الإمبراطور» خلال الموسم المنصرم.

• 22 مباراة لعبها بوبليتي مع الوصل في الدوري بالموسم المنصرم.