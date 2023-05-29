«دبي الرياضية» تجهز تغطية خاصة لسباق القفال

تستعد قناة دبي الرياضية لتقديم تغطية خاصة لسباق القفال المقرر غداً في ظل مشاركة مميزة لـ125 سفينة. وأكدت منتج منفذ في قناة دبي الرياضية، عائشة النعيمي، أن استعدادات طاقم القناة تجري على قدم وساق لتغطية السباق الممتد في جذوره عبر عبق تاريخ الآباء والأجداد. وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إن فريق العمل تم تقسيمه إلى جزأين أحدهما يهتم بمتابعة التفاصيل عبر الاستوديو، والآخر فريق ميداني من مصورين ومخرجين ومراسلين يوجدون في جزيرة صير بونعير، وسيواكبون السباق في كل تفاصيله على أرض الواقع منذ انطلاقته، وحتى خط النهاية الأخير المقرر أمام فندق «برج العرب».

وتبدأ التغطية قبل يوم من انطلاق الحدث من خلال استوديو ينطلق الساعة 7:30 مساء، ويتم خلاله إلقاء الضوء على السباق، واستضافة ملاك ونواخذة وعدد من خبراء البحر والمشاركين للتحدث عن تجاربهم، إلى جانب تقارير عن رحلة القفال التاريخية، فضلاً عن استضافة الشاعرين حميد بن ذيبان وسالم الروم. وفي اليوم الثاني (يوم السباق) يبدأ البث الساعة 6 صباحاً، ويستمر حتى انتهاء السباق وخط النهاية. ويتولى التغطية ضمن فريق العمل المذيعان أحمد جوكة وجمعة بن ثالث، والمعد دفع الله إدريس، ومشرف عام السباق عبدالخالق الخميس، والمخرجان محمد الكتبي وملحم أسد. وأكدت النعيمي أن مدير عام قنوات دبي الرياضية عبدالرحمن أمين وفّر لفريق العمل، الإمكانات جميعها التي تساعد على إخراج التغطية بشكل يليق باسم وعراقة السباق ومدينة دبي العالمية.

• «دبي الرياضية» تتابع الحدث من خلال تقارير ولقاءات خاصة وأخبار متواصلة عن السباق الكبير.