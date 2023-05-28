المدفع: مستعدون لتلبية مطالب كوزمين للاستمرار مع الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع أن نادي الشارقة على استعداد لتلبية مطالب مدرب الفريق، الروماني كوزمين لتجديد عقده بحثا عن الاستقرار الفني. وقال إن للمدرب ظروف صحية يتوقف عليها استمراره مع الفريق. مؤكدا على أن تحقيق الشارقة لهذه الإنجازات يتطلب وجود نوع من الإستقرار سواء على المستوى الإداري والفني واللاعبين.

وقال المدفع في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية: "هناك رغبة من قبل شركة كرة القدم بالنادي برئاسة عبدالله العجلة في تجديد عقد كوزمين، ووصلنا معه إلى نهاية المطاف في هذا الأمر، وأبلغناه باستعدادا النادي لبعض جزئيات الاتفاق في التعاقد معه، لكن المدرب ذكر أن أداءه خلال التمارين والمباريات وفي كثير الأوقات يكون جالسا، ولا يكون قادرأ على أن يؤدي واجبه حسب ما هو مطلوب منه بنسبة 100%، وهذا تفكير مدرب محترف، لكننا ننظر إلى وجوده مع الفريق كونه أمر إيجابي". وحصد فريق الشارقة تحت قيادة كوزمين أربعة القاب منها لقبين في كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي).