خالد الدرمكي ينضم إلى صفوف اتحاد كلباء

انضم لاعب فريق الظفرة، خالد الدرمكي رسمياً إلى صفوف اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع "فارس الظفرة"، وذكر الحساب الرسمي لنادي اتحاد كلباء على حسابه الرسمي في "تويتر" ايوم، أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 24، وهو ذات الرقم الذي ظل يرتديه اللاعب خلال مشواره مع الظفرة.

ويعد تعاقد اتحاد كلباء مع خالد الدرمكي 31 عاماً بمثابة تعزيز لخط وسط الفريق، خصوصاً وأن الأخير ظل من الاعمدة الأساسية في فريق الظفرة، وخاض 177 مباراة منها 18 في الموسم الحالي. وكان الدرمكي تلقى عددا من العروض خلال الفترة الماضية قبل أن يكمل انتقاله الرسمي لصفوف اتحاد كلباء، والدرمكي واحد من بين 4 لاعبين اخرين انتهت عقودهم مع الظفرة بنهاية الموسم إلى جانب كل من خالد بطي، سلكان الغافري ومحمد إسماعيل الجنيبي.