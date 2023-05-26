أسرار ومفاجآت بالجملة تُشعل سوق الانتقالات في دوري الإمارات استعدادا لموسم 2023 - 2024

شهدت الساعات الماضية حراكا على نطاق واسع من قبل أندية دوري أدنوك للمحترفين، لدعم صفوفها على مستوى اللاعبين الأجانب أو المدربين، مع بدء الاستعدادات مبكراً للموسم الجديد، والذي ينطلق في أغسطس المقبل. واكتظ هذا الحراك بأسرار ومفاجآت قد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي مع انتهاء بعض الأندية من المفاوضات التي تجريها حاليا، فاتجهت بعضها نحو أسماء لفتت الانتباه وتألقت في الموسم الماضي، كخطوة أولى لدعم صفوفها قبل التوجه إلى الخارج لإتمام صفقاتها على مستوى الأجانب تحديدا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُسرب لرئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالله العجلة، مع لاعب خط وسط عجمان، التونسي فراس بالعربي، والذي اقترب بشدة عن الرحيل من "البرتقالي"، مع وجود رغبة قوية من جانب الشارقة والنصر للاستفادة من خدمات اللاعب، والذي يحق له الرحيل عن عجمان، مقابل سداد شرط جزائي في عقده دون أن يُكمل موسمه الأخير مع النادي الممتد حتى صيف 2024.

ولم يكن بالعربي، الوحيد من عجمان المطلوب في الانتقالات الصيفية، بل ان شائعات قوية خرجت في الساعات الماضية لتؤكد دخول البطائح على خط المفاوضات مع البحريني علي مدن، بعد أن قام الأخير بالتفاوض مع ناديه الرفاع البحريني، للتعاقد مع اللاعب ولو على سبيل الإعارة، رغم أن عجمان سبقه منذ شهرين بتقديم طلب مماثل للرفاع للاحتفاظ بخدمات اللاعب لموسم آخر. كما وردت شائعات عن أن النصر والوصل مهتمان بالحصول على خدمات مهاجم عجمان، المغربي وليد أزارو في الموسم المقبل.

ولم ترتبط الشائعات بعجمان وحده، بل تردد في الأيام الماضية أن خورفكان، مهتم بالحصول على خدمات مهاجم البطائح، الكاميروني أناتول فيما أعلن الوصل رسميا التعاقد مع لاعب خط وسط بني ياس، نيكولاس خيمينيز، في صفقة انتقال حر بعد تألقه بقميص السماوي.

ولم يتوقف اهتمامات الأندية باللاعبين الأجانب الذين تألقوا في الموسم الماضي، بل اتجه كذلك إلى المدربين، فاقترب النصر من التعاقد مع مدرب عجمان الصربي غوران، وارتبط اسم مدرب بني ياس، الروماني ايسايلا، بتدريب الوحدة في الموسم المقبل، خصوصا مع ظهور المدرب في مدرجات استاد آل نهيان لمتابعة مباراة العنابي والجيش الملكي المغربي في البطولة العربية. كما دفع عدم قيام الشارقة بتجديد عقد مدربه الروماني كوزمين، بربط اسمه بنادي الجزيرة، ونفس الامر مع المدرب الهولندي السابق للجزيرة، كايزر، والذي ارتبط اسمه بأكثر من ناد في أبوظبي ودبي.