الأولمبي في مجموعة الهند والمالديف والصين آسيوياً

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كولالمبور، المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات الهند والمالديف والصين.

وستنطلق البطولة خلال الفترة من الرابع إلى 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة 43 منتخباً تم تقسيمها إلى 11 مجموعة، وستلعب مباريات كل مجموعة من دورة واحدة بنظام التجمع في مدينة واحدة.

ووفقاً لنظام البطولة، سيتأهل إلى النهائيات الآسيوية أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني، وتنضم إليها قطر الدولة المنظمة، للمشاركة في النهائيات التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 15 أبريل إلى الثالث من مايو 2024.