5 أمور تنظيمية لإنجاح نهائي كأس الرابطة بين العين والشارقة

كثفت رابطة المحترفين بكرة القدم من تحضيراتها وترتيباتها الخاصة لإنجاح مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي تجمع فريقي العين والشارقة غداً عند الساعة 19:30، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، علماً أنه في حال انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح مباشرة.

ويبذل مسؤولو الرابطة جهوداً كبيرة لإنجاح هذا الحدث وإخراجه في أجمل وأبهى صورة ممكنة، خصوصاً في أعقاب النجاح التنظيمي الكبير الذي حققته الرابطة في تنظيم مسابقاتها بدءاً من دوري أدنوك للمحترفين وكأس السوبر الإماراتي.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة أمور تنظيمية ولوجستية وإدارية قامت بها الرابطة لإنجاح هذا الحدث تمثلت في إقامة المباراة في ملعب آل نهيان، الذي يتميز بتصميمه الحديث، ويمثل لوحة جمالية رائعة بموقعه الجغرافي المميز، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للملعب 16 ألف متفرج، بجانب طرح تذاكر المباراة مبكراً للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي للرابطة ومنصة «بلاتينيوم ليست»، وذلك لإتاحة الفرصة لجمهور الفريقين لمساندة فريقيها، فضلاً عن عقد الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة لبحث الأمور التنظيمية واللوجستية بحضور مدير قطاع الخدمات المساندة في الرابطة وممثلي ناديي العين والشارقة وممثلين عن شرطة أبوظبي وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، بجانب شركة التأمين وممثل نادي الوحدة الذي سيكون ملعبه مسرحاً للمواجهة المرتقبة، إضافة استعراض الترتيبات الخاصة بدخول الجماهير عبر البوابات وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول الجماهير بكل سهولة وسلاسة.

وخصصت الرابطة 42 كاميرا لنقل الحدث بصورة استثنائية من خلال تقنية الواقع المعزز من بينها كاميرا خاصة باللقطات الجمالية تستخدم لأول مرة في المنطقة العربية، وكاميرا الدرون الخاصة باللقطات العلوية وكاميرات أخرى خاصة بمرافقة اللاعبين خلال المباراة وذلك للمرة الأولى.

يُذكر أنه النهائي الثالث بين الفريقين في موسم واحد بعدما التقيا في نهائي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر وانتهت المواجهتان لمصلحة «الملك».

الأمور التنظيمية الـ 5

1- إقامة المباراة في ملعب آل نهيان، الذي يتميز بتصميمه الحديث (طاقته الاستيعابية 16 ألف متفرج).

2- طرح تذاكر المباراة مبكراً للجمهور عبر التطبيق والموقع الرسمي للرابطة ومنصة «بلاتينيوم ليست».

3- عقد الاجتماع التنسيقي للمباراة لبحث الأمور التنظيمية واللوجستية.

4 - تخصيص 42 كاميرا لنقل المباراة بصورة استثنائية.

5- بحث تقديم التسهيلات اللازمة للجمهور لضمان سلاسة وجوده في المدرجات.