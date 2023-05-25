الوحدة يتأهل إلى دور المجموعات في كأس الملك سلمان

حجز فريق الوحدة مقعده في دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، على حساب منافسه الجيش الملكي المغربي بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمع بين الفريقين مساء أمس على استاد آل نهيان، فيما كان لقاء الذهاب في العاصمة الرباط انتهى بالتعادل السلبي.

والتحق «العنابي» بفرق المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل الآخر من الدور التمهيدي من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي، وستحدد مواعيد مباريات مرحلة المجموعات لاحقاً.

وقدّم الوحدة الأداء المنتظر منه على مدار شوطي المباراة، واستحوذ على مجريات اللقاء، وكان الطرف الأفضل من خلال انتشاره الصحيح في أرضية الملعب، وبدا لافتاً التوازن الواضح بين الدفاع والهجوم لتفادي المفاجآت من الضيوف.

ولم تشهد المباراة الحضور الجماهيري المتوقع رغم أهميتها، كما أن إدارة نادي الوحدة فتحت الأبواب للجماهير مجاناً، لكن مع ذلك كانت أغلبية المقاعد فارغة من الجماهير.

وترجم «العنابي» أولى الفرص الحقيقية إلى هدف في الدقيقة 16 بعد هجمة نموذجية وصلت الكرة معها للجناح الأيسر سهيل المنصوري فحوّلها داخل الصندوق لتجد رأس زميله الأرجنتيني فاكوندو دانيل الذي حوّلها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ولم تختلف انطلاقة الحصة الثانية عن الأولى، إذ كان الوحدة المسيطر أيضاً، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، بواسطة لاعبه القناص جواو بيدرو الذي تابع رأسية زميله لوكاس بيمنتا بقدمه لتستقر في شباك الجيش، مانحاً بذلك فريقه أريحية كبيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تحركات هجومية من الضيوف، لكن استبسال خط الدفاع ساعد «العنابي» في المحافظة على تقدّمه قبل أن يسجل البرازيلي آلان ماركيز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 6+90، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

• الوحدة حجز مكانه في المجموعة الرابعة مع بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، والمتأهل من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت.