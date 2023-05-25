اتحاد الكرة يبحث مع الأندية مسابقات المراحل السنية

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، صباح اليوم، بفندق موفنبيك في دبي، ورشة عمل مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، بمشاركة المديرين الفنيين ومشرفي فرق المراحل السنية بأندية الدولة.

وتهدف لجنة المسابقات في اتحاد الكرة من خلال عقد هذه الورشة إلى استمرار التشاور مع أندية الدولة في ما يخص تحديد الفئات السنية المعتمدة لجميع مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي الجديد، وأعداد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة والموجودين في الملعب في جميع الفئات السنية، إضافة إلى الشروط التنظيمية والفنية للمسابقات ومواعيد انطلاقها، والتوزيع الزمني للمباريات على مدار الموسم الرياضي، وكل الأمور التي تخدم عملية تطوير مسابقات اتحاد الكرة لفئات المراحل السنية المختلفة.