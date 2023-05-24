الوحدة يحجز مكانه في دور المجموعات بكأس الملك سلمان

حجز فريق الوحدة مقعده في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم على حساب منافسه الجيش الملكي المغربي بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، فيما كان لقاء الذهاب في العاصمة الرباط انتهى بالتعادل السلبي.

والتحق "العنابي" بفرق المجموعة الرابعة التي تضم كلا من شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل الآخر من الدور التمهيدي من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي، وستحدد مواعيد مباريات مرحلة المجموعات لاحقاً.

وترجم "العنابي" أول الفرص الحقيقة إلى هدف في الدقيقة 16 بعد هجمة نموذجية وصلت الكرة معها للجناح الأيسر سهيل المنصوري حولها داخل الصندوق لتجد رأس زميله الأرجنتيني فاكوندو دانيل الذي حولها في أقصى الزاوية اليمنى للحارس وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ولم تختلف انطلاقة الحصة الثانية عن الأولى، إذ كان الوحدة المسيطر أيضا ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، بواسطة لاعبه القناص جواو بيدرو الذي تابع رأسية زميله لوكاس بيمنتا بقدمه لتستقر في شباك الجيش مانحاً بذلك فريقه اريحية كبيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تحركات هجومية من الضيوف لكن استبسال خط الدفاع ساعد "العنابي" في المحافظة على تقدمهم قبل أن يسجل البرازيلي آلان ماركيز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 6+90 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.