نقي: حلول «غلف إف سي» ثامناً يعد إنجازاً

وصف رئيس نادي «غلف إف سي»، أحمد نقي، حصول فريقه على المركز الثامن من مجموع 17 فريقاً مشاركاً في دوري الدرجة الأولى بمثابة بطولة، قياساً بقوة الفرق وإمكاناته كنادٍ حديث المشاركة في البطولة، معتبراً ذلك إنجازاً مميزاً، خصوصاً أنه تفوق على أندية ذات مقومات عمل أفضل منه إلى حد بعيد.

وأكد أحمد نقي أن الإنجازات التي حققها الفريق تعكس صحة العمل الفني والإداري لمجلس إدارة النادي، لذلك سيتم تعزيز هذه الخطط نحو الأفضل، وحسب الخطة الاستراتيجية المرسومة للنادي، التي تتمثل بأن يصبح الفريق أحد فرق دوري المحترفين في السنوات المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بفضل الله وجهود أسرة النادي تم تثبيت اسم الفريق بين أقرانه الأندية الإماراتية، واستكشاف لاعبين جدد، منهم مواهب مواطنة مميزة، في مكسب مهم نطمح إلى أن يشكل إضافة للكرة الإماراتية، ومكاسب أخرى تعكس تفوق النادي بوقت مبكر، ومنها إضافة إلى النتائج الإيجابية الاعتماد على الاستثمار الرياضي، والتسويق الفني للاعبين المواطنين والمقيمين والمحترفين، لتغطية التكاليف المالية للمشاركة في البطولة، والوقوف نداً قوياً للأندية التي نافست على الصعود، وأمور أخرى، رغم أنه الموسم الثاني للفريق في دوري الدرجة الأولى».

كما أكد أن المكاسب الحالية تحفز على تعزيزيها ودعمها لكي تثمر مكاسب أخرى تخدم الكرة الإماراتية.

وتابع: أثبتت تجربة «غلف إف سي» أن القطاع الخاص قادر على الإسهام بشكل فاعل بتطور الرياضة عموماً وكرة القدم على نحو خاص، ولكننا خططنا للنجاح ولاستدامته من موسم لآخر، مبيناً: «وضعنا خطتين، الأولى قصيرة المدى، تتمثل بتوفير مستلزمات المشاركة ودعمها من خلال التسويق الفني للاعبين، وتمكنا من ذلك بصورة مرضية، وأيضاً خطة بعيدة المدى، نتطلع إلى أن يكون للنادي في 2030 مكانة مميزة بين الأندية المتفوقة، منها الوجود في دوري أدنوك للمحترفين».

وتابع نقي: «الخطة البعيدة المدى تتمثل ببناء مجمع رياضي متكامل لجميع الرياضات التي تمارس تحت مظلته، مع التركيز على كرة القدم بشكل خاص، وبناء عيادة رياضية وتجهيزها بشكل احترافي، وإشهار معهد بإشراف الجهات المختصة، يختص بدراسات كرة القدم لتنظيم دورات تخصصية تسهم بدعم مسيرة الأسرة الرياضية، وأيضاً تعزيز الاستثمار الرياضي لأجل أن يعتمد النادي بمصروفاته بشكل تام على الإيرادات المحققة، ومنها على المدى البعيد بناء فندق لاستقبال الرياضيين وسواهم».

وختم: «سعداء لأن الإنجازات المتحققة سبقت الخطة الزمنية المعتمدة لها، وسر ذلك أننا كنا نعمل ولانزال لاستدامة الأعمال المنجزة، ولم نفكر بالبقاء كهدف رسمي، بل التفوق والوصول للمراكز المتقدمة، وتعاون شباب النادي وإداراته، ولنا في الموسم المقبل دور أفضل».