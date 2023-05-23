الوحدة يجهّز لمفاجأة الجيش المغربي بتشكيل هجومي

يجري فريق الوحدة تدريبه الأخير مساء اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي، استعداداً للمواجهة المهمة التي تجمعه في الساعة 19:45 من مساء غد بنظيره الجيش الملكي المغربي ضمن إياب الدور الثاني من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد أن كان لقاء الذهاب في الأسبوع الماضي انتهى بالتعادل السلبي.

ويدخل «العنابي» لقاء غد بتشكيل هجومي كاسح قد يشهد مشاركة سبستيان تيغالي والبرازيلي جواو بيدرو منذ البداية، إلى جانب إعطاء بقية اللاعبين أدواراًَ هجومية أوضح، في ظل مساعي الفريق إلى تحقيق الانتصار بأي نتيجة، ما يكفل له التأهل لمرحلة المجموعات لتفادي أي مفاجأة من الفريق المغربي.

ويطمح «أصحاب السعادة» للحصول على بطاقة التأهل للالتحاق بفرق المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، إضافة إلى المتأهل الآخر من الدور التمهيدي من مواجهة نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي.

وكان الوحدة قد استأنف تحضيراته، أول من أمس، بعد 24 ساعة من عودته من المغرب، بإشراف المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ ومشاركة جميع اللاعبين. واشتمل المران على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية وتكليف اللاعبين بالأدوار وفقاً للخطة التي سيتبعها «العنابي» خلال اللقاء المهم.

وقال المدرب الهولندي في حديثه للموقع الرسمي لنادي الوحدة، إنه راضٍ بنتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مواجهة الذهاب، مضيفاً: «هي نتيجة جيدة قياساً على أنها خارج أرضنا وفي ملعب صعب، علينا التركيز على لقاء الإياب للظفر ببطاقة العبور لدور المجموعات».

وأضاف: «في تلك المباراة كان هدفنا هو الخروج بشباك نظيفة، والسعي إلى تسجيل هدف لتحقيق الفوز، لقد كنا قريبين من تحقيق ذلك في أكثر من فرصة، لكن فقدنا التركيز أمام المرمى، لكنني راضٍ عن أداء اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً طوال المباراة».

على جانب آخر، وصلت بعثة فريق الجيش الملكي المغربي مساء أول من أمس، عبر مطار أبوظبي الدولي، وحظيت باستقبال لافت من قبل المسؤولين في نادي الوحدة، وتوجهت مباشرة إلى مقر الإقامة، على أن يختتم الفريق تحضيراته مساء اليوم على ملعب المباراة، وفقاً للائحة البطولة.