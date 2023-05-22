المهر "دايموند جيم" يحلق بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في أمريكا (صور)

حققت المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، السبت، في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين، نجاحات مبهرة وأصداء عالمية واسعة برهنت على مسيرتها التاريخية العريقة.

وتمكن المهر " دايموند جيم" المنحدر من نسل ( بيرنينج ساند / تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث) من اقتناص لقب الكأس الغالية التي شهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أمريكا في السباق الذي أقيم لمسافة 1700 متر رملي " الفئة الأولى " للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن 1:56:66 دقيقة، ليواصل انتصاراته المميزة التي بلغت 5 من أصل 6 مشاركات وليؤكد أحقيته بلقب الأفضل في سباقات الخيل العربية في أمريكا لهذا الموسم.

ويعود (دايموند جيم) للمالك بيتي جيه، وجوزيف جيلز، وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريز ، وبقيادة الفارس انجيل كروز، وجاء ثانيا في السباق "ار بي تكساس هولد " المنحدر من نسل (تي ام فرد تكساس/ ار بي ساند ستورم بنت بيرنينج ساند) للمالك والمدرب نيكول روجيري وأندريه روجر ويقوده الفارس جي دي آكوستا، فيما حل بالمرتبة الثالثة بطل نسخة 2018 الجواد كويك ساند ( بيرنينج ساند/ تراميس بيرل بنت سيفيلا تراميث) للمالك بيتي جيه ، وجوزيف جيلز ، وتحت إشراف المدرب جيرنيستو توريز، وبقيادة الفارس كارول سيدنو.

وفي الختام توج سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية بحضور أحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في واشنطن، البطل وقدم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس وسط فرحة كبيرة بالإنجاز الجديد لدايموند.