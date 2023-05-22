8 لاعبين في صدارة «دولية الشارقة ماسترز للشطرنج»

تلقّى لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، خسارته الأولى في بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، وذلك أمام الأستاذ الدولي الكبير الروسي كوفاليف فلاديسلاف، ليتجمد رصيد سالم عند نقطتين من أصل أربع جولات. ويتصدر البطولة بعد نهاية الجولة الرابعة ثمانية لاعبين برصيد ثلاث نقاط، وهم: الهنديان براغا غننادا ونيهال سارين والأميركي سيفيان صاموئيل والروسي كوفاليف فلاديسلاف والصيني يو يونجن والإيراني أمين طبطبائي والهندي آريان تشوبرا والأرميني هايك مارتروسيان.

وكان التعادل قد سيطر على مشهد الطاولات السبع الأولى في البطولة، ومن أبرز اللقاءات تعادل الهندي الأستاذ الدولي الكبير براغا غننادا ومواطنه الأستاذ الدولي الكبير نيهال سارين، وبطلة العالم للسيدات الصينية جو وينجون مع الدولي الإيراني أمين طبطبائي.

وفي بطولة التحدّي انفرد السويدي الأستاذ الدولي الكبير سيفوك فيتالي بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة بأربع نقاط، بينما تصدر الأردني أنس خويرة تصنيف بطولة المستقبل. وتلقت لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي روضة السركال خسارتها الأولى على يد الأوزبكية زيلولا أكتاموفا، وخسر الدولي الإماراتي علي خلفان أمام الدولي الفلبيني فرانسيس إروين، وفاز لاعب الشارقة راشد حسين على لاعب جيبوتي الدولي محمد علي، كما فازت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للسيدات بالشارقة عنود عيسى على لاعب جزر القمر الدولي أجمل علي.