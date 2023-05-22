5 ميداليات لمنتخب الترايثلون في البطولة العربية بمصر

أحرز منتخب الإمارات للترايثلون خمس ميداليات في البطولة العربية للترايثلون التي تقام في مدينة شرم الشيخ في مصر تحت مسمى (البطولة العربية والإفريقية للترايثلون والدواثلون)، بمشاركة 250 لاعباً من 18 دولة عربية. وفازت لاعبة المنتخب موزة الغفلي بذهبية مسافة سبرينت في فئة المحترفات «سيدات دواثلون»، كما تمكنت اللاعبة مريم الشامسي من تحقيق الميدالية البرونزية في المسافة نفسها. أما على مستوى الرجال فقد حقق سعود الزعابي الميدالية الفضية مسافة سبرينت في فئة «المحترفين رجال دواثلون»، وحصد خليفة النعيمي الميدالية البرونزية في الفئة نفسها، كما أحرز محمد اليماحي الميدالية الفضية في مسافة سوبر سبرينت ناشئين للترايثلون.