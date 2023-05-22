«كاراتيه» شباب الأهلي يتوج بذهب الدوري العام لفرق «الكوميتيه»

توج فريق نادي شباب الأهلي للكاراتيه بلقب بطولة الدوري العام لمنافسات «الكوميتيه» للفرق، ضمن فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، بإجمالي ست ميداليات ذهبية، في البطولة التي أقيمت على مدار يومين في صالة نادي شباب الأهلي فرع النهدة، وأسدل الستار عليها أول من أمس، بمشاركة 195 لاعباً ولاعبة مثّلوا تسعة أندية على مستوى الدولة.

وجاءت صدارة شباب الأهلي للبطولة بانتزاع لقب فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والآنسات والسيدات، تلاه نادي الشارقة الرياضي الذي توج بلقبي فئتي الشباب والرجال.

وعقب انتهاء المنافسات توجّه النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي، يصحبه الأمين العام للاتحاد حميد شامس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية سليمان الهاجري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأندية المشاركة بتتويج الأبطال.

وأعرب النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة، وقال في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «أتوجّه بالشكر لجميع الأندية المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، على ما قدّموه من مستويات تنافسية قوية، كما أتوجه الاتحاد بالشكر لنادي شباب الأهلي لاستضافته فعاليات بطولة الدوري العام، وأبارك لأبطاله على النتائج التي تحققت».