«مودرن غيمس» لـ «غودولفين» يحرز لقب «لوكينغ ستيكس» البريطاني

توج الجواد «مودرن غيمس»، المملوك لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق «لوكينغ ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، وجرى أمس لمسافة الميل (1600 متر عشبي) على مضمار «نيوبري» البريطاني العريق. وأضاف «مودرن غيمس» الانتصار الخامس له في سباقات الفئة الأولى، والأول له في بريطانيا من الفئة الرفيعة.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة «مودرن غيمس» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة، خلال المراحل الأولى من السباق، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «شينديت»، المملوك لمايكل بيسكود، وبإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس بات دوباسن.