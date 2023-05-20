تألق كوري في مونديال المبارزة للسيدات بالفجيرة

شهد مونديال المبارزة للسيدات المقام حاليا في ضيافة الفجيرة تألقا لكوريا على مستوى الفردي، بعد فوز الكورية سونغ سيرا على لاعبة هونغ كونغ مين فيفيان في النهائي بنتيجة 15-13. في جانب آخر يستعد منتخب الإمارات للسيدات غدا لخوض منافسات سلاح الايبيه، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، حيث تقام البطولة العالمية. ويشارك في منافسات الفرق 29 منتخبا من مختلف دول العالم تتطلع لتحقيق نقاط ثمينة ومهمة كونها ستقود للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب الإمارات ثلاثة لاعبات هن فجر المرزوقـي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني. ويسعى المنتخب إلى اكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بمدارس عالمية في اللعبة، ويتوقع أن تكون منافسات الفرق صعبة للغاية اليوم، خاصة وأن نقاطها مؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة المتحدث الرسمي ومدير البطولة علي المرزوقي لـ"الإمارات اليوم" إن منافسات الفردي ظهرت بشكل فني قوي وممتع. وبخصوص حظوظ لاعبات المنتخب، قال: نطمح إلى تحقيق النتائج الايجابية وفي نفس الوقت ندرك انها ليست سهلة بسبب قوة المنتخبات المشاركة واهمية المنافسات المؤدية نقاطها الى الاولمبياد المقبل.