كأس الوثبة تجتذب 15 خيلاً في مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي

يحتضن مضمار تاجلياكوزو الإيطالي، عصر اليوم سباقين لجائزة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائزهما المالية 12 ألفاً و

100 يورو. ويجتذب السباق الأول لمسافة 1600 متر ستة من الخيول في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «إليدورا» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة اندريا فيللي، و«إلدا» لستيفانو ميتيمي وبإشراف المالك نفسه، وبقيادة ساندرو جيسا.

وخصص السباق الثاني لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه تسعة خيول ويتقدم الترشيحات «القائد» بقيادة عبدالله الرحراس، و«هنوف الزمان» بقيادة ساندرو جيسا، وكل منهما تعود ملكيته للمالك النجيفي ريسنج، بإشراف اندو بوتي.