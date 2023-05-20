أبوظبي تستضيف الجولة الختامية لـ «التجديف الحديث» اليوم

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم الجولة الختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث. وكانت الجولة الأولى أقيمت بأبوظبي في ديسمبر الماضي واستمرت جولاتها بنجاح في مختلف إمارات الدولة كي تعود مجدداً إلى أبوظبي.

ويشارك في السباق الختامي 15 فئة بمشاركة قرابة 60 متسابقاً ومتسابقة من أكاديمية أبوظبي، النادي البريطاني، نادي الحمرية، نادي مونتي للتجديف ونادي رأس الخيمة. ومن المقرر أن يتم توزيع 92 ميدالية على الفئات المختلفة حيث يبلغ عدد المتسابقين أربعة في بعض القوارب في الرباعي، كما تسمح قوانين اللعبة بمشاركة أي بحار ومتسابق في أكثر من فئة.