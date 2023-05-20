عبدالسلام محمد: المركز الثامن غير منصف لاتحاد كلباء

أكد لاعب المنتخب الوطني واتحاد كلباء عبدالسلام محمد أن المركز الثامن الذي اختتم به «النمور» الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين يعتبر غير منصف قياساً بإمكاناته الفنية وما يمتلكه من لاعبين مميزين سواء من المواطنين أو الأجانب والمقيمين وأن أحد أسباب ذلك هو خسارة نقاط ثمينة في آخر ثواني بعض المباريات التي خاضها الفريق، مقدماً الشكر إلى إدارة شركة اتحاد كلباء السابقة والتي تقدمت باستقالتها أخيراً.

وقال عبدالسلام محمد لـ«الإمارات اليوم»: «أسهمت المواسم التي لعبتها مع اتحاد كلباء بنقلة نوعية فنية تتناسب وطموحي، ما قادني للانضمام للمنتخب الوطني وارتداء قميصه، وهو أمر أعتز به كثيراً وأدين لنادي اتحاد كلباء بعد الله بذلك، وهدفي المزيد من الجهود التدريبية وتقديم الأفضل للاستمرار في صفوف المنتخب الوطني، وأنا اعتبر أن وصول اللاعب للمنتخب الوطني يسهم به النادي وزملاؤه اللاعبون والجمهور».

وتابع: «كان بإمكاننا أن نحرز مركزاً أفضل من المركز الثامن بسبب بعض النتائج التي تغيرت لاستقبالنا أهدافاً غير متوقعة في الوقت القاتل أفقدتنا النقاط».

وأوضح أن «الجهاز الفني تمكن من بناء فريق للمستقبل بحيث سيتمكن من تحقيق مركز أفضل في الموسم المقبل ويسهم حصاد العمل التدريبي الذي قام به النادي في المواسم الماضية وتقديم تاريخ جديد للنادي ومدينة كلباء، مؤكداً أنه راض عن نفسه وعن مستوى الفريق عموماً، وأنه يطمح دائماً للأفضل».

وقال قائد النمور إنه في بداية الموسم لم يكن بإمكانه توقع المركز الذي سينهي به النمور الموسم بسبب قوة الدوري، ما جعل التوقع صعباً خصوصاً بعد التغيرات التي حدثت في المحترفين، والمدرب وصف ذلك بأنه كان تحدياً للجميع، وبخصوص تحسن صحته بعد تعرضه للإصابة قبل ختام الموسم الماضي، كشف أنه عاد تدريجياً للتدريبات وقال: «بدأت العودة للتمارين وسوف ألتحق باللاعبين في إعداد الموسم المقبل» وختم: «أفضل اللاعبين المهاجمين الذين واجهتهم في الأندية الأخرى لاعب الجزيرة علي مبخوت ولاعب العين التوغولي لابا».