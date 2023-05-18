«عمومية الشطرنج» تعتمد التقاريرالمالية والإدارية والفنية

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للشطرنج خلال اجتماعها السنوي بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، التقارير المالية والإدارية والفنية وتقرير المدقق الخارجي. وترأس الاجتماع تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، بحضور عمر خلف ممثل الهيئة العامة للرياضة، وناصر سالمين سالم ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، كما حضر ممثلو 16 من أصل 17 نادياً، أعضاء الجمعية العمومية، بجانب حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووجهت الجمعية العمومية الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على ما قدمه من جهد وعودة نشاط الاتحاد منذ تولي المهمة في أغسطس 2022. وناقش الاجتماع المقترح الوحيد الذي تقدم به كلباء بتغيير موعد الموسم الرياضي، أسوة ببقية الاتحادات الرياضية، وتم تحويل المقترح إلى الإدارة الفنية بالاتحاد.

وقال تريم مطر في تصريح صحافي: «الأندية شريك استراتيجي للاتحاد ونقدر الدور الكبير الذي تقوم به». وأضاف أن اتحاد الشطرنج يعمل في اتجاهات عدة من أجل تطوير اللعبة، منها ملف المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الخارجية وتحقيق إنجازات للشطرنج الإماراتي.