أحمد الشعفار: بيتزي لن يستمر مع الوصل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار أن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لن يستمر في تدريب «الإمبراطور»، وأنه لن يتم تجديد عقده بعدما قاد «الأصفر» لمدة موسم واحد. وقال الشعفار لقناة «أبوظبي الرياضية»، إن «بيتزي لن يستمر مع الوصل في الموسم المقبل»، لافتاً إلى أن تقييم المدرب الأرجنتيني جيد ولكن متطلبات الاحتراف تستوجب التغيير، مؤكداً على انتهاء العلاقة بين الطرفين في ختام موسم 2022-2023، والذي لم ينجح فيه بيتزي في قيادة الوصل لإحراز أي من ألقاب بطولات الموسم.

وكان الوصل تعاقد مع بيتزي البالغ 55 عاماً في 29 يونيو 2022 لمدة موسم واحد، خلفاً لنظيره البرازيلي أودير هيلمان. من جهة أخرى علمت «الإمارات اليوم» أن الوصل يفاضل بين ثلاث دول لاختيار معسكر الإعداد للموسم المقبل، إذ تبحث شركة الكرة أفضل الخيارات المتاحة في كل من سلوفينيا وبلجيكا وهولندا.

وكان الوصل خاض فترة الإعداد استعداداً للموسم الحالي في هولندا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

في المقابل حسمت شركة الكرة جزءاً من تعاقدات اللاعبين الأجانب للموسم المقبل، بإعلان النادي عن أولى صفقات الموسم الجديد بضم الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر، بينما غادر «الفهود» كل من الأرجنتيني توماس شانكلاي والتشيلي فيليبي غويتريز، في المقابل يعد كل من المغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني بوبليتي مرشحين للاستمرار في الموسم المقبل، وفقاً للتعاقدات الجديدة والأسماء المرشحة لتدعيم صفوف «الأصفر».

• الأرجنتيني خيمينيز أول صفقات الوصل الجديدة بعد الانتقال إليه كلاعب حر عقب انتهاء عقده مع بني ياس.