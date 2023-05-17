العين يهزم "العميد" ويقطع خطوة كبيرة نحو نهائي "كأس المحترفين"

وضع فريق العين قدماً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على حساب ضيفه النصر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب نصف النهائي للمسابقة، فيما سيقام لقاء الإياب الاحد المقبل على استاد آل مكتوم بدبي. ويدين "الزعيم" بالفضل في انتصاره للمجهود الجماعي للاعبيه، بعد أن تماسكوا في غياب هداف الفريق الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي غاب عن اللقاء بداعي الاصابة، إذ كان الاخير قد خاض لقاء الدوري الاخير أمام البطائح برغم عدم اكتمال شفائه.

وشهدت المباراة توقفها على مدار الشوطين لمنح اللاعبين دقيقتين للتبريد، وهو النظام المعمول به مع دخول فصل الصيف، إذ اقيمت المباراة في اجواء حارة وتجاوزت درجة الحرارة حاجز الـ 34 درجة مئوية. وبعد شوط أول سلبي، انطلق الشوط الثاني بافضلية عيناوية واضحة خصوصاً في ظل رغبتهم في حسم المباراة وخوض لقاء الاياب باعصاب هادئة، ولم يتاخر الهدف كثيراً إذ حمل توقيع الدولي الأوكراني يارمولينكو من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وفتح الهدف شهية لاعبي العين الذين عززوا تقدمهم بالثاني بواسطة الأرجنتيني بلاسيوس في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وعاد أصحاب الارض وسجلوا الثالث عبر الدولي المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية وأيضاً من داخل منطقة الجزاء.

وحين كانت المباراة في طريقها للنهاية خطف النصر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 2+90 بواسطة المغربي عادل تاعرابت بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى الخالي، مستفيداً من الخروج الخاطئ للحارس خالد عيسى، لكن النصر لم يهنأ بالهدف كثيراً اذا عاد رحيمي وسجل الهدف الثاني له والرابع لفريق العين في الدقيقة 4+90 الذي انتهت عليه المباراة.